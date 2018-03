Überraschung im Wiesen-Streit: Tierhalterin freigesprochen

Im Streit um die Weidehaltung einer Tierherde auf einer geschützten Wiese am Schopflocher Torfmoor ist die Halterin am Donnerstag überraschend freigesprochen worden. Eine vorsätzliche „Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete“ sei nicht gegeben, entschied das Landgericht Stuttgart. Ein Urteil des Amtsgerichts Kirchheim, nach dem die Tierhalterin eine Strafe von 4900 Euro hätte zahlen müssen, wurde aufgehoben. Nichtsdestotrotz sei die einst besonders artenreiche magere Flachlandmähwiese stark geschädigt. Ob die Herde aus zwei Eseln, einem Pferd, zwei Ponys und drei Schafen aber dafür verantwortlich sei, sei nicht mehr zu klären. Trotzdem dürften die Tiere dort nicht ohne Erlaubnis weiden. Eine Lösung zu finden, sei aber Aufgabe des Landratsamts in Esslingen - nicht des Landgerichts.