Überraschendes Halbfinale in Stuttgart: Halep scheitert

Nach dem frühen Aus der deutschen Tennis-Damen um Angelique Kerber kommt es beim Sandplatz-Tennisturnier in Stuttgart zu einem Außenseiter-Halbfinale. Die beiden Mitfavoritinnen Simona Halep und Jelina Switolina scheiterten am Freitag im Viertelfinale. Die Weltranglisten-Erste Halep unterlag überraschend der amerikanischen US-Open-Halfinalistin Coco Vandeweghe 4:6, 1:6. Anschließend schied die an drei gesetzte Ukrainerin Switolina nach gewonnenem ersten Satz mit einer 7:6 (7:4), 4:6, 2:6-Niederlage gegen die Französin Caroline Garcia aus.

Die Weltranglisten-16. Vandeweghe spielt nun am Samstag gegen Garcia um das Erreichen des Endspiels. Die beiden weiteren Vorschlussrunden-Teilnehmerinnen werden an diesem Freitag noch ermittelt. Im Finale des Hallen-Turniers geht es um ein Preisgeld von 113 060 Euro und einen Sportwagen.

Einen Tag nach ihrem Erfolg über Titelverteidigerin Laura Siegemund spielte Vandeweghe druckvoll und gab gegen die zweimalige French-Open-Halbfinalistin Halep keinen eigenen Aufschlag ab. „Ich habe keine Ahnung“, sagte die 26-Jährige auf die Frage, wie sie Halep bezwingen konnte, nachdem sie das erste Duell im vergangenen Jahr ebenfalls auf Sand mit 1:6, 1:6 verloren hatte.

Garcia und Switolina lieferten sich anschließend ein ausgeglicheneres Viertelfinale, das die französische Nummer sieben der Welt nach 2:16 Stunden mit einem Ass beendete. „Sie hat gutes Tennis gespielt. Ich bin ein bisschen enttäuscht“, sagte Switolina. „Es ist noch die Übergangsphase zu Sand.“

Von den fünf deutschen Tennis-Damen im Hauptfeld hatte erstmals seit 2014 keine das Viertelfinale erreicht. Die zweimalige Stuttgart-Gewinnerin Angelique Kerber gab am Donnerstag im Achtelfinale gegen die Estin Anett Kontaveit mit einer Oberschenkelblessur auf. Siegemund ließ in der Runde der besten 16 gegen Vandeweghe Chancen aus und verlor in drei Sätzen.

