Übernahmen lassen IT-Dienstleister Datagroup weiter wachsen

Die Übernahmen der vergangenen Monate lassen den IT-Dienstleister Datagroup weiter kräftig wachsen. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 stieg der Umsatz vor allem bedingt durch die Zukäufe um fast ein Viertel auf 133,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Pliezhausen am Montag mitteilte. Auch beim Gewinn legte Datagroup zu - allerdings deutlich weniger kräftig als beim Umsatz, was vor allem an den hohen Investitionen unter anderem in neue Rechenzentren lag. Unter dem Strich blieben gut fünf Millionen Euro, knapp zwölf Prozent mehr als im ersten Halbjahr des vorangegangenen Geschäftsjahres, das immer zum 30. September endet.

Datagroup übernimmt für Unternehmen die Einrichtung und Verwaltung der IT mit einer Art Baukastensystem. Sie stellt zum Beispiel Serverkapazitäten und die notwendige Software zur Verfügung. 2017 hatte das Unternehmen zwei andere Firmen übernommen und zum Jahresbeginn 2018 eine weitere. Für das Gesamtjahr 2017/18 rechnet Datagroup mit einem Umsatz von gut 265 Millionen Euro. Das wären knapp 19 Prozent mehr als im Jahr davor.

