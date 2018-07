Stuttgart (dpa/lsw) - In den Jugendherbergen Baden-Württembergs ist die Zahl der Übernachtungen im vergangenen Jahr mit 1,07 Millionen stabil geblieben. „Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden“, sagte Karl Rosner, der Geschäftsführer des Landesverbands Baden-Württemberg des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH), am Dienstag in Stuttgart. Unter den 443 332 Gästen des vergangenen Jahres waren mehr Familien und Schulklassen. Das DJH betreibt derzeit 56 Jugendherbergen in ganz Baden-Württemberg.

Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband Baden-Württemberg