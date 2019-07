Überlinger Landesgartenschau 2020 mit schwimmenden Gärten

Mit schwimmenden Gärten will die Überlinger Landesgartenschau im kommenden Jahr die Besucher auf den Bodensee locken. Bei der Planung sei von Beginn an klar gewesen, dass man auch die Wasserfläche nutzen wolle, sagte die Geschäftsführerin der Landesgartenschau, Edith Heppeler, am Dienstag. Besucher sollen vom Ufer aus auf einen im Halbkreis verlaufenden Steg gelangen. Um diesen Steg verteilt sollen die zwölf Gärten schwimmen.

Mit dem Projekt decke man die Erwartungshaltung, die Besucher an eine Landesgartenschau am Bodensee hätten, sagte Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler (SPD). Entworfen hat die schwimmenden Gärten der Überlinger Künstler und Landschaftsarchitekt Herbert Dreiseitl.

Die Landesgartenschau in Überlingen läuft vom 23. April bis zum 18. Oktober 2020. Die Schauen gibt es in Baden-Württemberg alle zwei Jahre. Im vergangenen Jahr war Lahr im Ortenaukreis Austragungsort. 2022 folgt Neuenburg am Rhein.

Homepage der Landesgartenschau Überlingen 2020