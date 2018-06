Nachdem er mehrere Wochen geschlossen war, soll der Kreißsaal der Helios-Klinik in Überlingen (Bodenseekreis) am Montag wieder öffnen. Das kündigt der Klinikbetreiber auf seiner Webseite an. Im Mai musste die Geburtshilfe geschlossen werden, weil drei von acht Hebammen schwanger und eine vierte ausgefallen war. Nun kann der Betrieb laut einer Mitteilung der Klinik weitergehen. Das Team bekommt Verstärkung: Demnach wurden drei neue Hebammen fest eingestellt, zwei weitere sollen ihre fachliche Anerkennung zur Hebamme dort machen. Außerdem sei ein neuer Oberarzt für die Abteilung gewonnen worden.

Es war das erste Mal, dass die Überlinger Klinik den Kreißsaal schließen musste. Frauen, die sich für diesen Zeitraum bereits zur Geburt angemeldet hatten, mussten sich an umliegende Kliniken wenden.

Mitteilung der Klinik