Von Schwäbische Zeitung

Knapp 99 000 Tuning-Fans haben zwischen Donnerstag und Sonntag die diesjährige Messe „Tuning World Bodensee“ in Friedrichshafen besucht. Für die Region brachte das Verkehrsbehinderungen, die Polizei war mit verstärkten Kontrollen beschäftigt.

Insbesondere am Samstag und Sonntag kam es auf den Zufahrtsstraßen zu Beginn und am Ende der Messe zu Verkehrsbehinderungen durch das überlastete Straßennetz, heißt es in einer Meldung der Polizei.