Überfrierende Nässe: Mehrere Verkehrsunfälle im Südwesten

Überfrierende Nässe hat in Teilen Baden-Württembergs für mehrere Verkehrsunfälle gesorgt. Auf der Bundesstraße 27 zwischen Stuttgart und Tübingen gab es in der Nacht zum Freitag vier Unfälle auf eisglatter Straße, wie die Polizei in Reutlingen mitteilte. Informationen über Verletzte waren zunächst nicht bekannt. „Gefährlich ist, dass es heute teilweise trockene Straßen gibt, aber schon ein paar hundert Meter weiter kann es spiegelglatt sein“, sagte ein Polizeisprecher. Streudienste seien im Einsatz.

Bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) kam ein 40 Jahre alter Fahrer mit seinem Sattelzug in einer Kurve von einer glatten Straße ab. Dabei fiel die Zugmaschine um, während der Anhänger stehen blieb. Der Lkw-Fahrer und sein 32 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei in Heilbronn auf rund 50 000 Euro.