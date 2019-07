Überfluteter Höhleneingang: Guide gerettet - Tourist harrt noch in Höhle aus

Zwei eingeschlossene Männer mussten die Nacht in der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten verbringen. Der ältere der Höhlengänger konnte mittlerweile von Rettungskräften befreit werden. „Die Rettung des zweiten Höhlengängers ist gerade in Vorbereitung. Auch er wird wohl im Laufe des Vormittags aus der Höhle gerettet werden können“, sagt Daniel Thüringen von der Leitstelle Reutlignen.

Starke Regenfälle hatten am Sonntagnachmittag rund um den Landkreis Reutlingen Feuerwehr und Rettungskräfte gefordert. Innerhalb weniger Stunden schwollen Flüsse an, Straßen waren überflutet.

Auch der Wasserspiegel in der Falkensteiner Höhle stieg in der Folge stark an. Zwei Männer, die zu dem Zeitpunkt in der Höhle unterwegs waren, wurden vom Wasser eingeschlossen. Dabei soll es sich um einen Höhlenguide und dessen Kunden handeln.

Hier sind die beiden Höhlengänger eingeschlossen

Wie der leitende Branddirektor Harald Herrmann auf Nachfrage von Schwäbische.de mitteilte, habe man am Sonntagabend Kontakt zu den beiden Höhlengängern herstellen können. Die beiden gegen 18 Uhr als vermisst gemeldeten Männer befanden sich in der sogenannten Reutlinger Halle. Der Aufenthaltsort liege etwa 500 Meter im Innern der Höhle.

„Es besteht definitiv keine Lebensgefahr“, sagte der Einsatzleiter der Höhlenrettung, Michael Hottinger in der Nacht zum Montag. Vier Höhlenretter seien zu den beiden Männern vorgedrungen und hatten sie betreut.

Ein Rettungszelt aus Wärmedecken sei aufgebaut und warmes Essen verteilt worden.

Für den Morgen wurde dann je nach Wetterlage die eigentliche Rettung aus der Höhle geplant. Dafür müssen laut Hottinger zwei von den Wassermassen versperrte Höhlenpassagen durchtaucht werden.

Die seit Sonntagabend festsitzenden Männer haben sich etwa 650 Meter tief in der Höhle befunden. Am Sonntagabend sei eine Rettung aufgrund der starken Strömung unmöglich. „Für geübte Taucher ist das jetzt bei der Wasserlage schon ein Problem. Für Ungeübte wird es fast unmöglich.“

Leichtsinn soll Grund für Notlage sein

Nach einer kleinen Einweisung war geplant, dass sich die Höhlengänger dann jeweils in Begleitung von zwei Tauchern den Weg durch das Wasser bahnen.

Leichtsinn sei Grund für die Notlage der beiden Männer gewesen, sagte Hottinger. Bei der Wetterlage und dem starken Regen hätten sie wissen müssen, dass die siphonartigen Senken in der Höhle volllaufen und so den Rückweg versperren könnten.

Feuerwehrleute arbeiten im Bereich der Falkensteiner Höhle an der Oberfläche. (Foto: Krytzner)

Die Falkensteiner Höhle liegt auf der Schwäbischen Alb zwischen Grabenstetten und Bad Urach und ist ein beliebtes Touristenziel. Auf der Tourismus-Website der Stadt Bad Urach heißt es, sie sei eine „aktive Wasserhöhle“. Aus ihr entspringe der Fluss Elsach ins Freie.

Und: Touren in die Höhle seien nicht ungefährlich. „Bei erwartetem Starkregen und Gewittern sind keine tiefen Touren in die Falkensteiner Höhle möglich. Zu empfehlen ist eine Tour in die Falkensteiner Höhle mit einem erfahrenen Höhlen Guide“, heißt es auf der Website weiter.