Drei Jahre nach einem spektakulären Raubüberfall auf einen Werttransport in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) hat die Polizei die mutmaßlichen Täter geschnappt. Es handle sich um zwei Männer im Alter von 33 und 35 Jahren, teilten die Ermittler am Freitag mit. Bei dem Überfall am 14. Dezember 2015 sollen sie ihr Auto quer auf die Fahrbahn gestellt haben und den 78 Jahre alten Fahrer eines Transporters zum Halten gezwungen haben. Dann hätten sie die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und den Mann angegriffen. Er konnte fliehen.

Laut den Ermittlungen flüchteten die mit dem Transporter und ihrem Wagen, nahmen Edelmetalle und Schmuck im Wert von mehr als 100 000 Euro mit und setzten später beide Fahrzeuge in Brand. Ein Hinweis brachte die Polizei nun auf die mutmaßlichen Räuber. Sie wurden am 9. Januar in Rastatt und Pforzheim festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Gegen einen dritten Verdächtigen werde weiter ermittelt.

Mitteilung