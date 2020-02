Ein bewaffneter Unbekannter hat in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) einen Getränkemarkt überfallen. Der Mann habe am Samstagabend einen Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht und Geld verlangt, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Mit seiner Beute flüchtete der Mann zu Fuß. Laut Beschreibung dürfte der Mann Mitte 20 sein. Details und die Höhe der Beute wollte die Polizei zunächst nicht nennen.

Mitteilung der Polizei