Besser essen im Südwesten: Baden-Württemberg hat drei Sternerestaurants hinzugewonnen und kommt im Guide Michelin 2019 auf 77 ausgezeichnete Restaurants. Neu sind sieben Häuser mit je einem Stern, darunter die Restaurants „Oben“ in Heidelberg und „sein“ in Karlsruhe, wie die Herausgeber des Hotel- und Restaurantführers Guide Michelin am Dienstag in Berlin mitteilten.

Stuttgart ist mit „Hupperts“ und „Der Zauberlehrling“ beim Zuwachs zweimal vertreten und in Baiersbronn wurde im Hotel Traube Tonbach neben dem Drei-Sterne-Restaurant „Schwarzwaldstube“ jetzt auch die „Köhlerstube“ ausgezeichnet. Ebenfalls einen Stern erhielten die „Alte Vogtei“ in Köngen (Kreis Esslingen) und „Ursprung“ in Königsbronn (Kreis Heidenheim).

Fünf Restaurants wurden zurückgestuft. In Baiersbronn gaben die Michelin-Inspektoren dem „Schlossberg“ nur noch einen Stern. Ganz leer aus gingen „Le Salon im Kesselhaus“ in Karlsruhe, „Gutsschänke“ in Ludwigsburg, „Alte Post“ in Nagold (Kreis Calw) und „Fallert“ in Sasbachwalden (Ortenaukreis).

„Villino“ und „Schattbuch“ prämiert

Das „Villino“ in Lindau am Bodensee verteidigt seit 1998 seinen Stern, seit Anfang 2017 mit Küchenchef Toni Neumann. „Für uns ist der Stern erneut eine schöne Bestätigung für den gelungen Übergang“, sagt „Villino“-Chefin Sonja Fischer. Auch das „Schattbuch“ in Amtzell (Kreis Ravensburg) darf sich wieder mit dem Prädikat Sternerestaurant schmücken. „Das haben wir uns erhofft“, sagt Restaurantbesitzer Hermann Müller. „Die Freude ist groß, weil die Auszeichnung für das ganze Team etwas Besonderes ist.“ Ihren Stern bestätigen konnten unter anderem auch „Lago“ und „Siedepunkt“ (beide Ulm), das „Anima“ in Tuttlingen sowie das „Casala“ in Meersburg.

Baden-Württemberg hat unter den 16 Bundesländern stets mit großem Abstand die meisten Gourmetrestaurants vor Bayern, das auf 52 kommt. Gleich zwei der bundesweit zehn Restaurants mit der höchsten Auszeichnung von drei Sternen finden sich mit dem „Restaurant Bareiss“ und der „Schwarzwaldstube“ im Städtchen Baiersbronn. Dazu kommen im Südwesten sechs Restaurants mit zwei Sternen und 69 Häuser mit einem Stern.

Drei von fünf neuen Restaurants mit zwei Sternen liegen in Bayern, „Sosein“ im mittelfränkischen Heroldsberg, „Luce d’Oro“ im oberbayerischen Krün und „Alexander Herrmann by Tobias Bätz“ im oberfränkischen Wirsberg.

Im neuen Guide Michelin können sich 309 Restaurants deutschlandweit mit Michelin-Sternen schmücken, in der Ausgabe 2018 waren es 300. Dabei boomen die Häuser mit einem Stern. Bei den beiden noch höheren Kategorien gibt es je ein Restaurant weniger. „Von den 309 Sterne-Restaurants sind 42 neue“, sagte Pascal Couasnon, Geschäftsführer für den Bereich Food and Travel bei Michelin.

Zehn Häuser erhalten drei Sterne, eins weniger als 2018, weil das „La Vie“ in Osnabrück aufgegeben hat. Fünf Restaurants werden neu mit zwei Sternen ausgezeichnet, sechs verlieren einen oder beide Sterne. Von den 261 Restaurants mit einem Stern sind 37 neu in der Liste. Den Aufschwung erklärt der Direktor des Guide Michelin für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, mit immer besserer Qualität in der Küche. „Wir haben unsere Kriterien nicht verändert. Es liegt einfach daran, dass besser gekocht wird.“ Je mehr gute Restaurants es gebe, desto mehr würden junge Leute ausgebildet, die eigene Restaurants eröffnen. „Es gibt immer mehr junge Köche, die frische Ideen haben und neuen Schwung in die deutsche Spitzengastronomie bringen.“

Hochburgen für Gourmets sind Millionenstädte wie Berlin, Hamburg und München. Aber dann sind da eben auch auch kleine Orte wie Baiersbronn im Schwarzwald oder Andernach in Rheinland-Pfalz Anziehungspunkte für Feinschmecker. Keine große Auswahl haben Feinschmecker in Thüringen und Sachsen-Anhalt, dort findet sich jeweils ein einzelnes Restaurant mit einem Stern. Ganz leer geht das kleinste Bundesland Bremen aus.