Über Auto geschleudert: Motorradfahrer schwer verletzt

Wenn die italienische Mafia in der deutschen Provinz zuschlägt, stellt sich das so dar: Am 27. Mai 2017 rollt eine Limousine der Marke Mercedes im Schritttempo an einer Gaststätte vorbei. Im Erdgeschoss brennt Licht, doch ein Rollo verdeckt den Blick nach innen. Der Beifahrer fordert den Fahrer auf, das Seitenfenster zu öffnen und ihm den geladenen Revolver zu reichen. Dann beugt sich der Mann über den Fahrer – und feuert aus kurzer Distanz fünf Schüsse in den Gastraum.