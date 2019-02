Österreichs Skiverband: Noch kein Gespräch mit Bundestrainer

Von Schwäbische Zeitung

In Lech und Schoppernau waren am Samstag die Bergrettung und die Alpinpolizei nach Lawinen an einem Berghang und einer Rodelbahn im Einsatz.

Gegen 12.15 Uhr lösten sich im Bereich Hornbach-Alpe im Gemeindegebiet von Schoppernau beinahe zeitgleich zwei Grundschneelawinen und verschütteten die gesperrte Naturrodelbahn an zwei Stellen. Die erste Grundlawine war etwa 400 Meter lang und 62 Meter breit, die zweite war 45 Meter lang und 34 Meter breit.