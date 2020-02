Österreich warnt vor Panik wegen Corona-Ausbruch in Norditalien

Die österreichische Regierung hat vor Panik und Hysterie angesichts des Ausbruchs der neuen Lungenkrankheit Covid-19 im benachbarten Italien gewarnt. „Wir sind nach wie vor in einer sicheren, stabilen Situation“, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Montag vor der Tagung von Fachgruppen und dem Einsatzstab.

Es bestehe kein Grund zur Panik, bekräftigte auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Alle 189 Tests auf das Coronavirus, die bisher in Österreich erfolgt seien, seien negativ. Die Behörden seien international in engem Kontakt.

Zwei Züge am Brenner gestoppt

Für die Beobachtung der neuen Lungenkrankheit ist es laut Anschober günstig, dass die klassische Grippewelle ihren Höhepunkt überschritten habe. Als Vorsichtsmaßnahme hatte der Landeschef von Kärnten, Peter Kaiser (SPÖ), am Sonntag vor Reisen ins nahe Norditalien abgeraten.

Zwei Züge aus Italien waren in der Nacht am Brenner vorübergehend angehalten worden, weil bei zwei Reisenden der Verdacht auf das Coronavirus bestand, der sich aber nicht bestätigte.

Für den Südwesten Deutschlands gibt es bislang keine gleichlautenden Reisewarnungen in Italien.

Die Angst vor einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa und vor den wirtschaftlichen Folgen hat am Montag auch die Kurse an den europäischen Börsen abstürzen lassen.

In Frankfurt am Main gab der Dax um 3,21 Prozent nach. In London sank das Börsenbarometer FTSE 100 um mehr als drei Prozent, in Paris ging der CAC der 40 größten Unternehmen ebenfalls um mehr als drei Prozent zum Schlusskurs am Freitag zurück.

Die Investoren, die dachten, ihre Anlagen in den USA oder in Europa seien vor der Angst vor dem Coronavirus sicher, müssen jetzt umplanen. Ein Börsenanalyst

In Italien stürzte das Börsenbarometer in Mailand um 4,2 Prozent ab. Italien hat sich zuletzt zum größten Herd des neuartigen Virus in Europa entwickelt. Mehr als 150 Ansteckungsfälle wurden dort inzwischen nachgewiesen, mindestens vier Menschen starben an der Infektion.

Wer am neuartigen Coronavirus erkrankt, der muss erstmal isoliert werden: Atemmaske und Schutzanzug sind Pflicht – selbst wenn nur ein Verdacht auf Corona besteht. So sieht es in einem Isolationszimmer aus.

Die Anleger hätten realisiert, dass es zu früh gewesen sei, negative Folgen der Epidemie in China auf die Wirtschaft als vernachlässigbar abzutun, erklärte der Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. „Die Investoren, die dachten, ihre Anlagen in den USA oder in Europa seien vor der Angst vor dem Coronavirus sicher, müssen jetzt umplanen“, sagte auch Analyst Jasper Lawler von der London Capital Group.

Die Ausbreitung des Coronavirus in Italien hat auch die Aktien von Fluggesellschaften und Logistikkonzernen unter Druck gesetzt. Lufthansa, Air France-KLM und IAG büßten jeweils rund sieben Prozent ein. Die Papiere der international tätigen Logistikanbieter Deutsche Post, A.P. Moeller-Maersk und Kühne & Nagel verloren zwischen 4,6 und 5,2 Prozent.

Die Anzahl der Infizierten ist in Italien übers Wochenende deutlich gestiegen. Zudem ist in China die Zahl der Toten durch das Virus sprunghaft angestiegen, auch Südkorea ist zunehmend betroffen.

