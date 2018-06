Öney hofft auf Aufklärung durch NSU-Prozess - hegt aber Zweifel

Stuttgart (dpa/lsw) - Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD) warnt vor zu hohen Erwartungen an den NSU-Prozess gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe. „Sie hat ja von Anfang an gesagt, dass sie nichts sagen wird“, erklärte Öney am Montag in Stuttgart. Dabei sei es „wichtig, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfährt, und Aufklärung“. Öney betonte: „Und das eben nicht nur für Türken. Das wird leider immer gedacht. Aber auch viele Deutsche waren entsetzt.“ Vor dem Münchner Oberlandesgericht hat am Montag der Prozess um die Verbrechensserie der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) begonnen.

„Wichtig ist, dass die Migranten wissen, dass der Staat ein großes Interesse an innerer Sicherheit hat - nicht nur für Deutsche, sondern für alle, und dass wir eben alles dran setzen und alles dafür tun, dass alle hier sicher leben können“, sagte die türkischstämmige Ministerin. „Daran soll niemand ein Zweifel haben.“ Der NSU soll acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie eine deutsche Polizistin kaltblütig ermordet haben.

Der Prozessauftakt war wegen eines juristischen Streits um die Akkreditierung von Journalisten verschoben worden. Öney bedauerte das. „Wichtig und entscheidend ist jetzt das Ergebnis, und dass das Verfahren sauber läuft“, sagte die Ministerin. Sie selbst verfolge den Prozess über die Medien.

