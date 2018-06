Eberbach/Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Ölunfall auf dem Neckar bei Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist glimpflich ausgegangen. In einem Schiff war am Montagabend ein Generator kaputtgegangen, woraufhin Öl in den Neckar gelangt war. Es bildete sich ein etwa 10 auf 50 Meter großer Ölteppich. Die Feuerwehr konnte diesen noch am Montagabend abschöpfen, wie die Polizei am Dienstag in Heidelberg mitteilte. Danach konnte der Neckarabschnitt wieder für die Schifffahrt freigegeben werden. Die Wasserschutzpolizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.