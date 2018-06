Auf einem Betriebsgelände in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) sind am Mittwoch rund 800 Liter einer ätzenden Natriumhydroxid-Lösung in die Kanalisation geflossen. Eine Gefahr für Umwelt und Menschen bestand nach Angaben der Polizei nicht. Bis die Lösung in der Kläranlage eintraf, sei sie durch Regenwasser verdünnt und nur noch als Seifenwasser messbar gewesen. Ein Gabelstapler hatte den Behälter mit der Flüssigkeit beim Abladen beschädigt.

