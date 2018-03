Ärzte und Kliniken in Baden-Württemberg warnen: Aus ihrer Sicht fehlen so viele Mediziner und Pflegekräfte, dass die Versorgung der Patienten gefährdet ist. Am Montag forderten Kassenärzten und Klinikgesellschaft rasche Hilfe von Bund und Land. „Bürger müssen sich darauf einstellen: Weniger Zeit mit dem Arzt, längere Anfahrten und längere Wartezeiten“, sagte Norbert Metke, Vorstandsvorsitzender der kassenärztlichen Vereinigung KVBW. Sie vertritt die rund 20 000 niedergelassenen Mediziner in Baden-Württemberg.

Gravierender Ärztemangel

Die Zahlen belegen den akuten Ärztemangel. Die Kliniken im Südwesten melden 400 unbesetzte Stellen, außerdem fehlen 1200 Pflegekräfte. Rund 500 Arztpraxen im Land stehen leer, weil es keine Interessenten gibt. Die KVBW rechnet damit, dass in den kommenden Jahren weitere 500 Hausärzte keine Nachfolger finden. Jeder sechste Allgemeinmediziner sei älter als 65 Jahre.

Zu viel Bürokratie

KVBW und Baden-Württembergische Klinikgesellschaft BWKG machen für die aktuelle Lage vor allem Versäumnisse der Politik verantwortlich. Ärzte und Pflegekräfte ächzen demnach unter einem Berg von Bürokratie. Alleine eine Hausarztpraxis muss 50 verschiedene Formulare vorhalten. Der Aufwand binde Arbeitszeit, die an anderer Stelle fehle. „Wir fordern die neue Bundesregierung auf, die Bürokratie um die Hälfte zu reduzieren“, so BWKG-Chef Detlef Piepenburg. Außerdem seien die Kliniken chronisch unterfinanziert.

Hier fehlen besonders viele Ärzte

Besonders viele unbesetzte Arztsitze gibt es in Tuttlingen (17,5) - dramatischer ist es in Baden-Württemberg nur in Stuttgart (35), Böblingen-Sindelfingen (28), Waiblingen-Fellbach (27,5), Esslingen (27), Karlsruhe (27) und Göppingen (19,5). Auch in Friedrichshafen (5), Sigmaringen (5) und Laupheim (5) sowie Aalen (3,5) und Ellwangen (5) sind viele Arztsitze unbesetzt.