Auf dem Kugelschreiber steht fett der Name eines Pharmakonzerns, auf den Kalendern prangt ebenfalls das bekannte Signet einer großen Firma aus der Medizinbranche – und auch auf den kleinen Erinnerungszetteln, die Auskunft über den nächsten Termin geben sollen, hat ein deutsches Pharmaunternehmen sein unübersehbares Logo hinterlassen.

+++ Der Ravensburger Arzt Jochen Welte will keine Geschenke von der Pharmaindustrie haben +++

Sogar in der Kinderecke im Wartezimmer gibt es gleich eine ganze Reihe von Spielsachen, die durch einen Aufdruck den freundlichen Spender identifizieren. Eine gewisse Berühmtheit hat die Messlatte in Form einer Giraffe erlangt, die sehr verbreitet ist. Auf die Frage, ob ihm bewusst sei, dass all die Kleinigkeiten, die da seine Praxis ausstatten, nichts anderes als Werbung für die Produkte der Pharmabranche seien, sagt der Arzt: nichts. Ihm steht zunächst der Mund offen, bevor er ein wenig hilflos grinst und dann mehr flüstert als sagt: „Ganz im Ernst: Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.“

Natürlich hört ein Mediziner nicht besonders gerne, dass er sich für ein paar Bleistifte und Notizblöcke zum Werbeträger milliardenschwerer Konzerne machen lässt. Und womöglich sehen das die meisten Ärzte auch überhaupt nicht so. Mit dem oben erwähnten Allgemeinmediziner, der sich hütet, den eigenen Namen veröffentlicht zu sehen, verhält es sich ähnlich: Die kleinen Gefälligkeiten der Pharmaindustrie hätten keinen Einfluss darauf, was ein Mediziner seinen Patienten verschreibe. Die Sachen kämen einfach oft ganz gelegen, denn eine Praxis müsse heute genau auf die Kosten achten. „Und ob ich die Dinge, die ich zugeschickt bekomme oder die der Vertreter da lässt, in den Papierkorb werfe oder sie benutze – das macht ja keinen Unterschied, oder?“ Aber wenn es die Ärzte in ihrem Verschreibungsverhalten nicht beeinflusst – warum gibt sich dann die Pharmabranche so große Mühe, die Mediziner damit zu umgarnen?

Leitfaden rausgebracht

Ob es tatsächlich keinen Unterschied macht, ob man als niedergelassener Arzt Gefälligkeiten annimmt oder nicht – darüber müsste die Landesärztekammer Baden-Württemberg Auskunft geben können. Denn in ihr sind die Mediziner im Südwesten organisiert und somit Mitglieder. Außerdem hat der Verband eine Broschüre zum Antikorruptionsgesetz herausgegeben, eine Art Leitfaden dafür, wo Gefälligkeiten aufhören und wo Bestechung beginnt.

Kammerpräsident Ulrich Clever antwortet auf die Frage, wie nahe sich Ärzte und Arzneimittelhersteller stehen dürfen, so: „Die Nähe eines Arztes zu einer pharmazeutischen Firma ist erst mal nichts Anrüchiges. Es ist im Interesse der Patienten, dass die Translation gelingt.“ Mit Translation ist gemeint, dass neuere Medikamente mithilfe gezielt fortgebildeter Ärzte in den Praxisalltag eingeführt werden, um auf diese Weise Erkenntnisse über deren Wirkungen zu gewinnen. Kritiker wie die Ärzte von Mezis (Mein Essen zahl’ ich selber – Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte) wenden dagegen ein, dass solche Anwendungsstudien weniger dem Erkenntnisgewinn dienen, sondern vielmehr den Arzt an das Verschreiben einer bestimmten Arznei gewöhnen sollen.

Transparenzoffensive soll Probleme beseitigen

Ärztekammerpräsident Clever räumt ein, dass es in der Vergangenheit „Schieflaufendes“ im Verhältnis zwischen Medizinern und Arzneimittelherstellern gegeben habe – doch die Kammer trete durch eine Transparenzoffensive dafür ein, die Probleme in den Griff zu bekommen. Gut sichtbar sei das etwa an der Fortbildungsverordnung, in der geschrieben stehe, dass mögliche Interessenskonflikte offengelegt werden müssten.

Pharmareferenten in Praxen nicht zu empfangen, wie von manchen Mezis-Ärzten praktiziert, hält Clever aber für übertrieben: „Ich selbst bin Frauenarzt und hatte auch Patientinnen in prekären Verhältnissen. Wir haben viele Antibabypillen verschenkt. Und ich bin überzeugt, dass wir damit – dokumentiert und dosiert – viel Positives bewirkt haben. Diese Muster hätte ich nie bekommen, wenn ich den Vertreter rausgeschmissen hätte.“

Die Zeit der regelrechten Lustreisen für Ärzte, denen die Pharmaindustrie auf Kongressen den roten Teppich ausgerollt haben, sind nach allgemeinem Bekunden vorbei. Für Verstöße gegen die Richtlinien der Ärztekammer gibt es eine Kammergerichtsbarkeit. „Das heißt aber nicht, dass wir eine eigene Polizei oder Staatsanwaltschaft hätten, das wollen wir auch gar nicht“, erklärt Ulrich Clever. Das Kammergericht kann Rügen erteilen und Geldstrafen verhängen, was aber nicht besonders oft vorkommt: „Bei etwa 49 000 Ärzten in Baden-Württemberg hat es im Vorjahr ungefähr 400 Verfahren gegeben“, schätzt Kammerpräsident Clever. Allerdings habe nur der kleinste Teil mit Fällen zu tun gehabt, die im Zusammenhang mit Korruption stehen.

Viele Ärzte machen nicht mit

Die von den Verbänden und der Pharmaindustrie proklamierte Transparenz sei in den meisten Fällen nur vorgeschoben, kritisiert hingegen das unabhängige Recherche-Netzwerk „Correctiv“, das sich als gemeinnützige Institution auf die Fahnen geschrieben hat, gesellschaftliche Missstände aufzudecken. Zwar haben 54 Pharmafirmen freiwillig ihre Zahlungen an Ärzte veröffentlicht – doch um als Patient nachvollziehen zu können, an wen, warum und in welcher Höhe Geld geflossen ist, bedarf es der Zustimmung der Ärzte. Aber dazu ist nur jeder vierte Mediziner laut „Correctiv“ bereit. Oder anders gesagt: Drei Viertel der Ärzte behalten ihre monetären Verbindungen zu Arzneimittelherstellern für sich. Das ist auch die Erklärung dafür, warum auf der Internetseite von www.correctiv.org nur relativ wenige Ärzte verzeichnet sind.

Für die Stadt Ravensburg zum Beispiel liefert die Datenbank lediglich 25 Ergebnisse, obwohl es mehrere hundert Mediziner in Stadt- und Landkreis gibt. Wobei in dieser kleinen Zahl auch Ärzte enthalten sind, die ganz bewusst null Euro eintragen, um damit zu dokumentieren, dass sie keinerlei Zuwendungen der Pharmaindustrie annehmen. Wichtig ist aber: Nur weil ein Arzt in diesem öffentlich zugänglichen Verzeichnis nicht auftaucht, heißt das noch lange nicht, dass er Geld von Pharmafirmen angenommen hat. Dennoch bleibt das Fazit: Echte Transparenz ist nur dann gegeben, wenn die Offenlegung nicht freiwillig passiert, sondern verpflichtend ist.

Problem Fortbildung

Für Mezis ist die größte Baustelle nach zehn Jahren des Bestehens diese: „Das Sponsoring von Fortbildungen der Ärzte durch die Pharmaindustrie“, sagt Christiane Fischer, Geschäftsführerin von Mezis und Mitglied des Deutschen Ethikrates. „Klar müssen sich Ärztinnen und Ärzte fortbilden. Aber die Versuche, auf subtile Weise Einfluss auf das Verschreibungsverhalten zu nehmen, ist noch immer da. Da geht es um die Erstattung von Fahrtkosten, Übernachtungen in Vier-Sterne-Hotels, das Bezahlen von utopischen Honoraren für Referenten und Ähnliches.“

Wie soll sich das ändern? „Wir haben das Gefühl, dass die Sensibilität steigt, insofern geht es in die richtige Richtung. Kammern müssen klar sagen, dass sie keine Fortbildungspunkte für solche Werbeveranstaltungen anerkennen.“ Zum Hintergrund: Jeder Arzt hat die Verpflichtung zur kontinuierlcieh Weiterbildung und muss entsprechende Punkte nachweisen. Die Kammern legen dabei fest, welche Veranstaltungen dafür anerkannt werden und welche nicht.

Zurück in der Praxis des Arztes, der nicht glaubt, dass die Verteilung von Kugelschreibern und Terminblöckchen Einfluss auf sein Verordnungsverhalten hat. „Von Mezis habe ich schon gehört, und ich finde es gut, was die machen“, sagt er. „Ich glaube aber, dass die Einflussnahme überschätzt wird.“ Schließlich nehme auch ein ganz normaler Verbraucher die eine oder andere Gratisprobe im Supermarkt an, ohne gleich das ganze Sortiment eines Anbieters regelmäßig zu kaufen. „Wer einen Kuli von Porsche annimmt, hat noch lange keine 911er in der Garage stehen.“

Übersicht zur Ärztedichte in den Ländern

