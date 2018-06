Mannheim (dpa/lsw) - In der Mannheimer Turbinenproduktion des französischen Industriekonzerns Alstom gibt es Ärger. Die Belegschaft blockiert nach Angaben der IG-Metall vom Mittwoch einen Lastwagen mit Bauteilen für die Gasturbinenherstellung. Sie befürchtet, dass die Produktion aus Mannheim scheibchenweise in die USA verlagert wird. Die Unternehmensleitung verwies darauf, dass sie bereits im vergangenen Herbst Sparmaßnahmen angekündigt habe. Diese würden jetzt mit dem Betriebsrat verhandelt und erst dann öffentlich bekanntgegeben. In Mannheim arbeiten knapp 500 der weltweit 93 000 Alstom-Beschäftigten.

Alstom-Zahlen

Zahlen zum Alstom-Standort Deutschland