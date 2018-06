Ältere und bessergestellte Menschen engagieren sich stärker

Jüngere und sozioökonomisch benachteiligte Menschen sollten nach Ansicht von Forschern stärker in demokratische Prozesse in Baden-Württemberg einbezogen werden. „Die Demokratie in Baden-Württemberg befindet sich im Großen und Ganzen in einer guten Verfassung“, sagte die Forscherin Sarah Perry von der Universität Mannheim am Mittwoch in Stuttgart. Aber es seien vor allem ältere Mitbürger und Menschen mit einem höheren sozioökonomischen Status, die sich am sozialen und politischen Leben beteiligten. Initiativen zur Verbesserungen der Demokratie sollten sich insbesondere auf die Gruppen konzentrieren, die bislang nicht so stark mitmachten.

Die Mannheimer Forscher haben mehr als 3000 Menschen im Südwesten befragt. Ergebnis: Die Bürger identifizieren sich stark mit ihrem Land und sind überwiegend zufrieden mit den demokratischen Institutionen und Verfahren. „Sie informieren sich häufig, ziehen dazu unterschiedliche Quellen über die Landespolitik heran und kommunizieren darüber“, heißt es in dem Bericht der Forscher. Die Ergebnisse sind Teil des „Demokratie-Monitorings Baden-Württemberg 2013/2014“ unter dem Dach der Baden-Württemberg-Stiftung. Daran waren Wissenschaftler aus Freiburg, Tübingen und Mannheim beteiligt.

Die Baden-Württemberg-Stiftung unterstützt das Gesamtprogramm „Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft“ mit 1,8 Millionen Euro. Von Oktober 2013 bis Juli 2015 werden die Teilprojekte zum Monitoring nach Angaben der Stiftung mit insgesamt 670 000 Euro gefördert.

