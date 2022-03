Sie gehören zu einem Verein, einer Kirchengemeinde, Schule, einem Kindergarten oder einer ähnlichen Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich in der Region engagiert? Dann sind Sie bei Storybox richtig. Im Video-Tutorial erklären wir Ihnen, wie Sie auf Schwäbische.de und in Ihrer gedruckten Ausgabe der Schwäbischen Zeitung kostenlos und einfach Berichte veröffentlichen können. Drücken Sie jetzt auf den Play-Button.

Seit Februar 2022 bieten wir die Storybox im gesamten Verbeitungsgebiet von Schwäbische.de an, also im Bodenseekreis, im Kreis Lindau, im Allgäu, in den Regionen Biberach, Tuttlingen, Sigmaringen, im gesamten Landkreis Ravensburg, rund um Ulm sowie auf der Ostalb rund um Aalen und Ellwangen. Bitte senden Sie keine Inhalte für Regionen, die nicht am System teilnehmen. Falls Sie unsicher sind, fragen Sie bei Ihrer nächstgelegenen Redaktion nach (siehe unten).

So einfach können Vereine und Gruppen Presseinformationen an Schwäbische Zeitung und Schwäbische.de senden. Alle Schritte und Tricks gibt es im Überblick in diesem Video.