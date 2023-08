Zverev meistert Auftakthürde in Cincinnati souverän

Tennis–Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP–Turnier in Cincinnati nach einer überzeugenden Vorstellung die zweite Runde erreicht.

Der 26–Jährige setzte sich in seinem nur auf dem Papier schweren Auftaktmatch gegen den Weltranglisten–19. Grigor Dimitrov aus Bulgarien souverän mit 6:2, 6:2 durch. Als nächster Gegner wartet auf Zverev beim ATP–1000–Hartplatzturnier der Japaner Yoshihito Nishioka.

Gegen Dimitrov müsse man „immer da sein“, sagte Zverev hinterher, „und ich war das von Anfang an bis zum Ende. Damit bin ich sehr glücklich“.

Match nach nur 1:11 Stunden beendet

Zverev, der das Vorbereitungsturnier für die diesmal am 28. August beginnenden US Open 2021 gewonnen hatte, agierte konzentriert und aufschlagstark. Passend dazu beendete der Hamburger das Match nach nur 1:11 Stunden mit einem Ass. Die deutliche Zweisatzniederlage in der Vorwoche in Toronto gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina hat der Hamburger offenbar gut verdaut. „Da habe ich wirklich richtig schlechtes Tennis gespielt“, gab Zverev zu.

Seinem Gegenüber unterliefen dagegen viele Fehler, sodass Zverev eine solide Leistung zum Weiterkommen reichte. Das ursprünglich für Montag angesetzte Match war wegen anhaltender Regenfälle auf Dienstag verschoben worden.