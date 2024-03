Zverev in Runde drei von Indian Wells

Tennis

Zverev in Runde drei von Indian Wells

Indian Wells / Lesedauer: 1 min

Alexander Zverev ist zufrieden mit seiner Leistung gegen Christopher O'Connell. (Foto: Maximilian Haupt/dpa )

Alexander Zverev spielt gerne in Indian Wells, auch wenn er dort noch nie so richtig erfolgreich war. Der Start ins Masters gelingt ihm, zu einem deutschen Duell in der dritten Runde kommt es nicht.