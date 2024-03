Zehnkämpfer Neugebauer startet gut ins Olympia-Jahr

Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat einen guten Start ins Olympiajahr erwischt. Der WM-Fünfte führt bei den Clyde Littlefield Texas Relays in seiner Wahlheimat Austin nach dem ersten Tag des Zehnkampfs das Feld mit 4620 Punkten an.

Damit ist er besser unterwegs als bei seinem deutschen Rekord im vergangenen Jahr. Damals hatte Neugebauer die Uralt-Marke von Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen auf 8836 Punkte verbessert.

Neugebauer liegt bei dem Wettkampf in den USA vor der Entscheidung in der deutschen Nacht zum Karfreitag knapp hinter seinem WM-Halbzeitergebnis. Bei den Titelkämpfen in Budapest im Vorjahr führte er das Feld nach dem ersten Tag mit 4640 Punkten an. Der für den VfB Stuttgart startende Athlet fiel am zweiten Tag auf Rang fünf zurück.

Neugebauer bricht deutschen Rekord

Zuletzt hatte der 23-Jährige mit einem Hallenrekord im Siebenkampf aufhorchen lassen. Bei den College-Meisterschaften in Boston verbesserte er die mehr als zwei Jahrzehnte alte nationale Hallen-Bestmarke von Frank Busemann um 56 Punkte auf 6347 Zähler.

Neugebauer gehört im Zehnkampf zu den größten deutschen Leichtathletik-Hoffnungen bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris. Bei den Europameisterschaften Anfang Juni in Rom wird er nicht starten.