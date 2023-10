Gianni Infantino ist selbst schuld. Mit zahlreichen Skandalen, seiner unersättlichen Profitgier und der Nähe zu zweifelhaften Machthaber hat der FIFA-Präsident eigenverantwortlich dafür gesorgt, dass er und der Weltverband jegliches Vertrauen der Fußballfans verspielt haben.

Insofern verwunderte es nicht, dass nur wenige Minuten nach der Entscheidung des FIFA-Councils, die WM 2030 in sechs Ländern auf drei Kontinenten stattfinden zu lassen, die ersten Anhänger bereits auf die Barrikaden gingen.

Zu viele Reisen für die Fans, zu umweltschädlich, zu weit weg von dem einstigen Modell von Weltmeisterschaften, wie sie seit 1930 ausgetragen werden. Das sind berechtigte Argumente, doch deshalb den Tod des wohl wichtigsten Sportereignisses auf dem Globus an die Wand zu malen, geht zu weit.

Im Gegenteil: Die Idee, das Eröffnungsspiel im Estádio Centenário von Montevideo auszutragen, also in jener Arena, in der 100 Jahre zuvor das erste WM-Endspiel der Geschichte stattfand, hat zweifelsfrei einen gewissen Charme.

Auch den Gedanken, die WM an verschiedenen Ecken des Globus auszuspielen, um möglichst viele Fans miteinzubeziehen, ist nachvollziehbar. Zudem wird erstmals auch ein nordafrikanisches Land mit ins Boot geholt.

Auch das stärkste Argument der Gegner, Klimazerstörung, greift nur bedingt. Gerade einmal drei von 104 WM-Spielen werden in Südamerika stattfinden, die restlichen 101 in Spanien, Portugal und Marokko ‐ also auf einem relativ überschaubaren Raum.

Die Reisebewegungen für Mannschaften und Fans werden deutlich geringer ausfallen, als bei der bevorstehenden WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Zudem sind viele der WM-Stadien schon jetzt vorhanden und müssen nicht erst gebaut werden.

Alles gut also? Leider nein.

Die Vermutung liegt nämlich nah, dass Infantino und seine Gefolgschaft unter dem Deckmantel des weltweiten Fußballfests zum 100. Geburtstag bereits den nächsten Sündenfall vorbereiten.

Dadurch, dass auf einen Schlag Südamerika, Europa und Afrika abgeräumt werden, ist der Weg 2034 frei für einen Gastgeber aus der Asiatischen Konföderation.

Bislang einziger und aussichtsreichster Interessent: Saudi-Arabien. Der Wüstenstaat mit erschreckender Menschenrechtsbilanz hat kurz nach der Bekanntgabe am Mittwoch seine Bewerbung angekündigt. Die Zweifel an Infantino bleiben also zu Recht.