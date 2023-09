Sport

Wild–Wings–Coach Walker: „Das Wichtigste ist, dass man jeden Tag besser wird“

Schwenningen / Lesedauer: 7 min

Keine großen Ziele, doch einen Plan: Trainer Steve Walker möchte bei den Wild Wings vor allem entwickeln. (Foto: IMAGO/Manuel Stefan )

Neue Saison, neuer Trainer: Wenn die Schwenninger Wild Wings am Freitag gegen die Adler Mannheim in die DEL starten, steht erstmals Steve Walker an der Bande. Zuvor spricht er im Interview.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 20:20 Von: Felix Alex