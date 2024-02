Wenn Leistungssportler an ihre Grenzen kommen

"Wenn es nicht weh tut, macht es auch Spaß." Lindy Ave erzählt das in einer Pause zwischen zwei Übungen und schmunzelt dabei. Die 25-jährige Paralympicssiegerin von 2021 über 400 Meter unterzieht sich gern dieser Quälerei - was muss, das muss eben. Schließlich möchte die Neubrandenburgerin bei den Paralympics im Sommer in Paris ihren Erfolg von Tokio wiederholen, und deshalb kommt sie seit ein paar Monaten einmal in der Woche zu Susanne Fischer in den Sport- und Gesundheitspark Otto in Neubrandenburg.

Susanne Fischer ist seit vielen Jahren als Personal Trainerin unterwegs, zu ihren Kunden zählen auch Leistungssportler wie Lindy Ave. Und die hat einiges aufzuholen. Nach ihrem Sieg damals in Tokio in Weltrekordzeit nahm sich die Sportlerin erst einmal eine Auszeit, ein Jahr später wurde sie Mutter. Allerdings - während der Schwangerschaftsphase durfte die Para-Leichtathletin, die mit Cerebralparese motorisch eingeschränkt ist, keinen Sport treiben. "Um jede Gefahr für das Kind auszuschließen", erzählt Lindy Ave, die für den Verein Leichtathletik inklusiv Greifswald startet.

Seit Herbst 2023 tastet sie sich wieder an einstige Leistungen heran. Ein Baustein für eine erfolgreiche Rückkehr ist seit einem halben Jahr das Training bei Susanne Fischer. Diese Trainingsstunden bezahlt Lindy Ave aus eigener Tasche - mit Unterstützung von Sponsoren.

Die Investition scheint sich auszuzahlen. "Als Lindy zu mir kam, haben wir mit Ein-Kilogramm-Hanteln trainiert, jetzt sind es fünf Kilogramm", erzählt die Fitness-Spezialistin. Bei Lindy gehe es bei dem Programm vor allem um ein optimales Krafttraining und das sei auch schon mal sehr anstrengend, erzählt sie mit einem Lachen.

Lijiao Gong, Susanne Fischer, Claudine Vita und Lindy Ave beim Hanteltraining (Foto: Thomas Krause )

Heim-Trainerin Heike Kemmler-Westphal findet es super, dass sich ihr Schützling diese Extraschichten aufbürdet. Die Chancen, bei den Paralympics zu starten, seien gut. "Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Lindy zwei Jahre keinen Sport gemacht hat, es wird nicht leicht", sagt die Trainerin. Seit einer Woche absolviert Lindy Ave mit dem Nationalkader in Dubai die ersten Qualifikationsrennen für die Para-WM im Mai in Japan sowie die Paralympics Ende August in Paris. "Ich will bei beiden Höhepunkten dabei sein", sagt die Läuferin.

Auch Kugelstoß-Star Lijiao Gong trainiert bei ihr

Auch Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg und jetzt aktuell Kugelstoß-Olympiasiegerin Lijiao Gong aus China schieben bei Susanne Fischer Extraschichten. Bei den beiden Athletinnen seien die Ansätze jedoch andere als bei Lindy, erklärt sie: "Claudine und Lijiao machen ja von Haus aus viel Kraft. Bei ihnen geht es darum, die Beweglichkeit und Mobilität zu verbessern." Claudine, sagt die Personal Trainerin, komme seit gut einem Jahr zu ihr, alle Werte hätten sich seitdem verbessert. Trainer Dieter Kollark hätte sie irgendwann mal angesprochen, ob man in Sachen Fitness etwas machen könne, erzählt Susanne Fischer. Konnte sie.

Lindy Ave, Lijiao Gong und Claudine Vita - die drei Leistungssportlerinnen vereint bei den Fitnessübungen im Sportpark Otto eine Gemeinsamkeit, wie Susanne Fischer bemerkt hat: "Beim Training sind sie sofort da, machen alles mit." Auch wenn die Frauen dabei auch mal an ihre Grenzen stoßen.

Die Personal Trainerin hat indes für Ende August eine Reise nach Paris gebucht: Susanne Fischer möchte Lindy Ave bei den Paralympics im Stadion die Daumen drücken.