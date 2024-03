Weltverbandschef: Horner-Angelegenheit schadet dem Sport

Der Internationale Automobilverband will in der pikanten Angelegenheit um Red Bulls Formel-1-Teamchef Christian Horner derzeit keine eigenen Ermittlungen anstellen. Das sagte der Präsident der Fia, Mohammed Ben Sulayem, der „Financial Times“.

Der 62-Jährige aus Dubai erklärte nach einem Gespräch mit Horner aber auch: „Es schadet dem Sport. Es schadet auf einer menschlichen Ebene.“ Horner war von einer Mitarbeiterin unangemessenes Verhalten vorgeworfen worden. Nach der Untersuchung durch einen unabhängigen Anwalt hatte der Mutterkonzern Red Bull am vergangenen Mittwoch erklärt, dass die Beschwerde abgelehnt wurde.

Einen Tag später wurden von anonymen Adressen E-Mails versendet mit einem Link zu angeblichen Dateien in der Angelegenheit. Zuvor hatten Horners Teamchef-Kollegen Toto Wolff von Mercedes und Zak Brown von McLaren mehr Transparenz gefordert und auch die Fia in die Pflicht genommen.

Ben Sulayem erklärte, dass die Fia keine Ermittlung einleiten würde, weil sie keine formale Beschwerde darüber erhalten habe. Er lehnte es ab, über Inhalte aus dem Gespräch mit Horner zu reden, betonte aber, dass ein Anwalt im Auftrag von Red Bull eine gründliche Untersuchung durchgeführt habe. Horner, 50 Jahre alt und seit dem Einstieg des österreichischen Unternehmens mit dem Rennstall Red Bull Racing der Teamchef, hat die Vorwürfe immer bestritten.

Der Fia-Chef ergänzte, dass es wichtig sei, „den Sport vor all dem zu schützen“ und wies auf die Bedeutung des Saisonauftakts in Bahrain und die Popularität der Serie hin. „Schauen Sie sich den Wettbewerb ab. Warum sollten wir das mit Negativem überschatten“, sagte Ben Sulayem. Eine Reaktion eines Verantwortlichen der Formel 1 gab es vorerst auf dem Kurs in Sakhir nicht.