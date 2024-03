Warum der Wintertriathlon des HSV erst einmal gesichert ist

Spannender Sport, bestes Wetter und zufriedene Sportler: Die 21. Auflage des Neubrandenburger Wintertriathlons war erneut eine gelungene Veranstaltung, die Zukunft scheint nun erst einmal gesichert.

"Das Feedback der Sportler war sehr gut, alle sind wieder zufrieden gewesen. Wir wollen weiter machen", sagte Angelika Schlender-Kamp, Leiterin der Abteilung Laufen/Triathlon beim HSV. Der Einstieg des SCN als Helfer beim organisatorisch aufwändigen Schwimmen, die Unterstützung des Sportgymnasiums bei der Verpflegung und das finanzielle Engagement des Rowaer Gerüstbau-Unternehmers Danny Smuskewicz haben vieles leichter gemacht. "Darüber sind wir sehr dankbar, ohne sie hätten wir es nicht geschafft", sagte sie.

Der HSV hatte vor einem Jahr bereits das Aus des Triathlons verkündet, weil der kleine Verein die Organisation nicht mehr stemmen konnte. Daraufhin meldeten sich neue Partner, die schließlich für die Rettung sorgten. Kopfzerbrechen bereitet den Machern aber die Teilnehmerzahl. Insgesamt 74 Aktive in den drei Kategorien (Startpassinhaber, Jedermann, Staffeln) waren bei der 21. Auflage am Start - normalerweise zu wenig für den Aufwand bei der Organisation eines Triathlons. "So um die 100 Teilnehmer würden wir uns schon sehr wünschen", sagte Angelika Schlender-Kamp. Der Teilnehmerrekord datiert aus dem Jahr 2019, als 149 Sportler beim Wintertriathlon angetreten waren.

Lukas Kuntermann gewann den Wintertriathlon des HSV. (Foto: Thomas Krause )

Damals holte sich Lukas Kuntermann den Sieg bei den Startpassinhabern (ambitionierte Aktive), den der Triathlet vom Team K in diesem Jahr wiederholte. Die Distanz über 500 Meter Schwimmen in der Halle, 14,5 km Radfahren und 4 km Laufen absolvierte er in 47:15 Minuten. Auf den weiteren Podestplätzen folgten Vorjahressieger Felix Reimann (Lüneburg, 47,45) und Thomas Winkelmann (Tri-Zack Rostock, 49,40). Frauen waren bei den Startpassinhabern nicht dabei.

Das Team "Nimm 3" war die schnellste Staffel. (Foto: Thomas Krause )

Kuntermann outete sich nach dem Rennen als Fan der Veranstaltung. "Alle drei Disziplinen, das gibt es im Winter doch fast gar nicht. Meistens gibt es so etwas wie Swim und Run wie in Güstrow", sagte Kunterman. Er sei sehr gern hier, der Wintertriathlon sei für ihn immer so etwas wie der Saison-Öffner. Auf Platz vier bei den Startpassinhabern rannte übrigens Hauptsponsor Danny Smuskewicz in 50:51 Minuten. "Das hat wieder Spaß gemacht", sagte er.

In der Jedermann-Kategorie gingen die Gesamtsiege an Kathrin Lampe vom SKV Müritz (1:00,58 Stunden) und Martin Haacker (Tri-Fighters, 55:27). Schnellste Staffel war das Team "Nimm 3" mit Polly Vierhufe, Robert Merk und Karlos Kamp, die klar in 46:11 Minuten gewannen.