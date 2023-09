Sechs Tonnen an Dopingmitteln mit einem Warenwert von sechs bis sieben Millionen Euro: Dies beschlagnahmte das Zollfahndungsamt Hamburg kürzlich gemeinsam mit der dänischen Polizei in einem länderübergreifenden Einsatz, wie das Zollamt Ende August bekannt gab.

Laut Einschätzung des Dopingexperten Fritz Sörgel dürfte das vor allem ein Schlag gegen Doping im Breitensport gewesen sein — ein Thema, das auch in Bayern und Baden–Württemberg ein Problem ist.

Gesundheit nicht mehr im Fokus der Sportler

„Es dürfte nur ein Bruchteil dessen sein, was im Breitensport tatsächlich im Umlauf ist“, sagt er. Sörgel leitet das biomedizinische und pharmazeutische Forschungsinstitut in Nürnberg, das unter anderem Drogen– und Dopingforschung betreibt. Der Missbrauch der leistungsfördernden Substanzen sei längst nicht mehr nur ein exklusives Phänomen des Spitzensports.

Der Breitensport ist in vielen Bereichen weggekommen von dem, was er einmal war: Sport im Sinne der Volksgesundheit. Fritz Sörgel

„Der Breitensport ist in vielen Bereichen weggekommen von dem, was er einmal war: Sport im Sinne der Volksgesundheit“, sagt Sörgel. Zwar kämen die allermeisten Hobbysportler nie in Kontakt mit Doping. Es gebe aber einige Sportarten, bei denen schon auf Amateurniveau häufiger künstlich nachgeholfen werde.

Besonders viele Dopingverstöße im Bodybuilding

Vorne mit dabei: die Fitnessszene. Das sagt nicht nur Sörgel, das zeigen auch die Zahlen der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Freiburg. Sie ist in Baden–Württemberg für die Bearbeitung von Verstößen gegen das Anti–Doping–Gesetz zuständig. Seit Einführung des Gesetzes im Dezember 2015 kämen jährlich etwa 600 neue Verfahren dazu. Der Großteil betreffe den Breitensport und insbesondere Bodybuilding.

Das Dopingmittel Nummer eins in diesem Sport: Anabolika. „Ein Wachstumshormon, das den Muskelaufbau fördert, gleichzeitig aber gesundheitsschädigend auf fast sämtliche innere Organe wirkt: Herz, Lunge, Niere, Leber“, erklärt Dopingexperte Sörgel. Erwerb, Besitz und Handel von Anabolika sind laut Anti–Doping–Gesetz in „nicht geringen Mengen“ strafbar. Der reine Konsum im Bereich des Breitensports hingegen ist es nicht.

Bodybuilding–Vorsitzender: Fitnessszene ungerecht behandelt

Alexandros Stampoulidis, Vorsitzender des baden–württembergischen Landesverbandes für Bodybuilding und Fitness, weiß um den Einsatz von Anabolika in seinem Sport und sagt: „Ich finde das nicht gut.“ Trotzdem werde die Fitnessszene beim Thema Doping ungerecht behandelt. „In diesem Sport ist das Thema deshalb im Fokus, weil man hier Doping durch optische Merkmale sieht. Es wird meiner Meinung aber nicht mehr oder weniger gedopt als in anderen Sportarten.“

Schuld seien nicht allein die einzelnen Sportler. Es sei ein gesellschaftliches Problem, dass immer extremere Leistungen verlangt würden. „Es geht ja auch niemand ins Stadion, um sich einen 100–Meter–Sprint anzuschauen, der 14 Sekunden dauert“, sagt Stampoulidis. Seiner Einschätzung nach hat sich das Doping im Bodybuilding in den letzten Jahren nicht verändert — es sei nur sichtbarer geworden. „Der Sport wird in den sozialen Medien immer größer. Mittlerweile kann man als Influencer gutes Geld damit verdienen, es ist ein richtiger Markt geworden“, sagt Stampoulidis

Soziale Medien als Treiber der Entwicklung

Auch für Dopingexperte Sörgel haben die sozialen Medien einen Anteil. Wer täglich mehrere Stunden auf vermeintliche Körperideale starre, strebe irgendwann selbst danach. Es finde — oft unbewusst — ein ungesunder Vergleich mit den Körpern anderer Menschen statt. Wer ist der Schönste? Wer hat die größten Muskeln?

Dabei seien immer mehr Menschen bereit, ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. „Diese Entwicklung ist sehr, sehr bedenklich“, sagt Sörgel.

Nahrungsergänzungsmittel als „Einstiegsdroge“

Auch den übermäßigen Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln, wie Proteinshakes oder Vitamintabletten, sieht er kritisch. Dieser beginne mittlerweile schon bei den Zwölfjährigen und könne sich langfristig auf die Gesundheit auswirken. „Wer das Zeug täglich löffelweise schluckt, kann unter Umständen Probleme mit der Niere bekommen“, sagt Sörgel.

Zudem könnten Nahrungsergänzungsmittel wie eine Art „Einstiegsdroge“ wirken. „Wenn die Leute merken, dass das Zeug nichts bringt, überschreiten sie irgendwann die Grenze und suchen im Internet nach richtigem Doping“, erklärt der Experte.

Schmerzmittelmissbrauch in „fast jeder Sportart“

Doch verlässliche Daten dazu, wie viele Breitensportler tatsächlich dopen, gibt es nicht. Denn: „Es wird ja nirgendwo getestet“, sagt Sörgel. Wenn man den Begriff des Dopings auf den Schmerzmittelmissbrauch ausweitet, fände man Doping aber „eigentlich in fast jeder Sportart“. Im Fußball sei die Einnahme von Schmerzmitteln gängig, beim Handball sei ein Spiel oft kaum ohne möglich.

Zum Thema Doping und Medikamentenmissbrauch im Breitensport hat die „Schwäbische Zeitung“ mehrere Sportverbände in Baden–Württemberg und Bayern befragt. Darunter unter anderem Fußball, Handball und Leichtathletik. Das Ergebnis: Keinem der Verbände sind Vorfälle bekannt — weil nicht getestet werde.

„Ich würde aber meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es das nicht gibt. Medikamentenmissbrauch kommt in allen Teilen der Gesellschaft vor“, sagt ein Sprecher des bayrischen Fußballverbandes. Nach eigener Aussage betreibt der Verband Aufklärungsarbeit. „Wir bieten Gespräche mit dem Verbandsarzt zum Thema Medikamente im Breitensport an. Da geht es auch darum, dass es vor dem Spiel mit einer Tablette gegen die Schmerzen nicht getan ist“, sagt ein Sprecher.

Das unternehmen die Länder gegen Doping

Das Land Baden–Württemberg will beim Thema Doping auch über den Schulunterricht aufklären. Im Rahmen der Leitperspektive „Prävention und Gesundheitsförderung“ werde das Thema in verschiedenen Unterrichtsfächern behandelt, sagt eine Sprecherin des Kultusministeriums. Außerschulisch fördere das Sozialministerium unter anderem psychosoziale Beratungsstellen.

In Bayern sei Dopingaufklärung vorrangig Aufgabe der Sportverbände, sagt eine Sprecherin des Staatsministeriums für Sport und Integration. Dabei unterstütze der Freistaat die Verbände finanziell.