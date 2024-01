Ihr erstes Turnier im neuen Jahr haben die Walking-Kicker des 1. FC Neubrandenburg in Krakow am See ungeschlagen beendet. Die Viertorestädter bezwangen dort den PSV Wismar mit 6:0, Eintracht Lübeck noch deutlicher mit 8:1 sowie die beiden Berliner Vertretungen vom BSC 1:0 und TSV Mariendorf 4:0.

Erst im letzten Spiel gegen den Gastgeber, bei dem erst seit kurzem Geh-Fußball gespielt wird, musste sich der FCN mit einem 1:1 begnügen. „Wir freuen uns natürlich über den Sieg und gleichzeitig aber auch darüber, dass sich unsere Fußball-Variante in Mecklenburg-Vorpommern zwar noch langsam, aber doch weiter ausbreitet und Freunde findet“, sagte Klaus Borowski, Trainer und Initiator des Walking-Kickens beim 1. FCN.

Beim Neubrandenburger Verein wird die entschleunigte Fußball-Variante bereits seit 2018 gespielt. Die Walking-Kicker aus der Viertorestadt ihrerseits laden weitere Interessenten am Gehfußball (Männer und auch Frauen) zum Training ein. Im Winter wird immer dienstags (18.30 Uhr, Sporthalle Schulstraße an der Stadtmauer) trainiert.