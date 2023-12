NBA

Wagner-Brüder stoppen mit Orlando Magic Negativserie

International / Lesedauer: 2 min

Franz Wagner (M) konnte mit Orlando einen Sieg feiern. (Foto: Darron Cummings/AP/dpa )

Franz und Moritz Wagner fahren in der NBA mit Orlando wieder einen Sieg ein, Dennis Schröder kommt mit Toronto nicht in Fahrt. Detroit stellt mit der 26. Niederlage in Serie den Negativrekord ein.

Veröffentlicht: 24.12.2023, 08:52 Von: Deutsche Presse-Agentur