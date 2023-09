Von Bredow–Werndl gewinnt erneut Dressur–Gold bei EM

Dressurreiterin Jessica von Bredow–Werndl hat bei der Europameisterschaft ihren Titel im Grand Prix Special verteidigt. Die 37–Jährige aus dem bayrischen Tuntenhausen sicherte sich in Riesenbeck mit Dalera erneut Gold.

Einen Tag nach der EM–Silbermedaille mit der deutschen Mannschaft dominierte die Doppel–Olympiasiegerin die erste von zwei Einzelentscheidungen.

Auf Platz zwei kam die Dänin Nanna Skodborg Merrald mit Zepter. Dritte wurde die Britin Charlotte Dujardin mit Imhotep, die am Donnerstag Team–Gold gewonnen hatte. Am Sonntag gibt es in der Kür eine weitere Einzelentscheidung.