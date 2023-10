Vom VfB-Fan zum VfB-Gegner: Hoffenheims Grischa Prömel will Stuttgart Erfolgslauf stoppen

‐ Für einen gebürtigen Bad Cannstatter ist ein Spiel gegen den VfB Stuttgart immer etwas Besonderes. Entsprechend ist Grischa Prömel vor dem Aufeinandertreffen seiner TSG Hoffenheim mit dem VfB am Samtag gespannt, was das Spitzenspiel zu bietet hat. Dass bei den Stuttgartern der Rekordtorschütze Serhou Guirassy ausfällt, freut den 28-Jährigen.

Herr Prömel, am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt es zum Duell Zweiter gegen Sechster, das klingt nach Spitzenspiel. Ist das Landes-Derby auch ein solches?

Es ist generell immer etwas Besonderes, wenn die beiden Vereine aufeinandertreffen. Es sind zwei Clubs, die ganz gut gestartet sind, aber es ist noch viel zu früh in der Saison, als dass das irgendeine Aussagekraft hätte. Man muss natürlich sagen, dass der VfB gerade eine unglaubliche Phase hat ‐ aber wir werden versuchen diesen Lauf zu durchbrechen

Die Stuttgarter sind durch den Ausfall von Dauer-Torschütze Guirassy geschwächt. Sind Sie froh, dass der Rekordstürmer nicht dabei ist?

Es ist schon Wahnsinn, was Serhou Guirassy bislang abgeliefert hat, diese Quote von 14 Toren nach acht Partien gab es in der Bundesliga so zu diesem Zeitpunkt ja noch nie. Aber Stuttgart hat noch genügend andere gute Angreifer wie beispielsweise Deniz Undav. Auf den ersten Blick macht Guirassys Ausfall vielleicht einiges einfacher für uns, aber der VfB besteht ja nicht nur aus ihm allein, sondern einer kompletten, aktuell extrem gut funktionierenden Mannschaft. Wir werden also schon sehr gefordert sein.

Mit Wout Weghorst, Mergim Berisha und Andrej Kramaric muss sich auch die TSG-Offensive nicht verstecken. Ein Vorteil gegen die offensiv denkenden Stuttgarter?

Auch ein Maximilian Beier darf bei der Aufzählung nicht vergessen werden. Wir haben also ebenfalls einen guten Kader, fahren somit ohne Angst nach Stuttgart, sondern freuen uns auf das Spiel. Zudem wird sich unser Trainer für diese Partie mit Sicherheit noch etwas einfallen lassen ‐ er kennt ja noch einige Spieler aus seiner Zeit beim VfB. Das schadet sicher nicht und wird uns die eine oder andere Extrainformation bescheren.

Was ist mit der TSG dieses Jahr möglich? Es scheint vieles zu greifen nach aktuellem Stand.

Es macht Spaß mit den Jungs auf dem Rasen zu stehen. Wir sind dieses Jahr eine gute Truppe, wollen nach dem guten Start aber nicht die Bodenhaftung verlieren. Wir schauen lieber weiterhin von Spiel zu Spiel. Denn wir wissen, wie viel nötig ist, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen ‐ und deshalb bleiben wir ganz bei uns.

Wir sprachen eben von Stürmern. Vor ein paar Jahren wollte niemand so wirklich einen Stoßstürmer haben, nun sind sie wieder groß in Mode und jeder möchte einen Guirassy. Wie nehmen sie als Spieler dahinter diese Entwicklung wahr?

Das stimmt, das ist wirklich wieder in Mode gekommen. Auch ich bin ein Riesen-Fan von einer klaren Neun und somit einem großgewachsenen Stoßstürmer. Manche, vor allem tief stehende Mannschaften, muss man einfach mit einem langen Ball überspielen und wenn man dann vorne in der Box jemanden drin hat, der Bälle festmachen oder ablegen kann, dann profitiere nicht nur ich als Achter davon, sondern das komplette Team.

Kommen wir noch einmal zum VfB. Wie nehmen Sie die Euphorie nach den harten Jahren und den unverhofften Höhenflug in Stuttgart wahr? Sie als gebürtiger Bad Cannstatter dürften da ja noch einmal mehr mitbekommen.

Beim VfB wird ja traditionell immer sehr schnell eine Euphorie entfacht. Aber dieses Mal ist sie zurecht da. Ich habe viele Freunde, die beim VfB mit Herzblut dabei sind und die erleben gerade natürlich eine sehr schöne Phase.

Als Kind waren Sie VfB-Fan, trugen den Namen Alexander Hleb auf ihrem Fantrikot, ihr Vater ging mit Ihnen zum Training der Profis ‐ kamen jetzt hämische Nachrichten von Freunden, dass Sie beim „falschen“ „BaWü“-Verein spielen?

Nein, überhaupt nicht. Meine Kumpels haben mich bislang immer unterstützt, egal bei welchem Verein auch immer. Vor einem Spiel wie jetzt ist es aber noch einmal etwas Besonderes ‐ aber dennoch hoffe ich, dass ich nach dem Spieltag jetzt in die andere Richtung ein bisschen verbal austeilen kann (lacht).

Sie haben vor fast genau zwei Jahren der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt: „Meine Brüder und Eltern sind in erster Linie Grischa-Prömel-Fans und dann erst VfB-Fans“. Das dürfte weiterhin gelten, dennoch werden sie wohl kaum am Wochenende im TSG-Trikot in der Stuttgarter Arena sitzen, oder?

Meine Familie ist generell eher selten in Trikots unterwegs, aber sie werden auf jeden Fall im Stadion sein und der TSG sowie natürlich mir die Daumen drücken. Viele Freunde werden auch da sein und ich glaube, sie werden dann zum ersten Mal eher der TSG beistehen und nicht zwingend dem VfB.

Ich konfrontiere Sie noch einmal mit einer Aussage aus dem Interview von vor zwei Jahren „Ich frage mich auch manchmal, warum es noch zu keinem Spiel für den VfB gereicht hat. […] Aber ja, es wäre auf jeden Fall eine Geschichte. Ein paar Jahre habe ich in meiner Karriere ja noch vor mir. Man weiß also nie.“ Auch jetzt haben Sie mit 28. Jahren noch einige gute Jahre als Profi vor sich. Hat Ihre Aussage noch bestand?

Im Fußball ist ja generell vieles möglich, aber ich bin bei der TSG super zufrieden und habe mich bewusst dafür entschieden, hier einen langfristigen Vertrag bis 2026 zu unterschreiben. Hoffenheim ist mittlerweile ein besonderer Verein für mich und ich habe hier noch einiges vor.

Wo wir gerade bei Vorhaben sind. Bei Wikipedia steht „Sinsheim ist bekannt durch das Technik Museum Sinsheim, die Badewelt Sinsheim und die Messe Sinsheim sowie die sportlichen Erfolge der TSG Hoffenheim“. Am sportlichen Erfolg arbeiten Sie mit, haben Sie die anderen Punkte abgearbeitet?

Im Technikmuseum und in der Messe war ich noch nicht. In der Badewelt war ich vor etwa zehn Jahren einmal, als ich noch in der Jugend der TSG gespielt habe. Ansonsten bewege ich mich im Raum rund um Heidelberg und fokussiere mich vor allem auf meine Aufgaben bei der TSG.