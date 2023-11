Vereinslegende Schnatterer: „Aus dem kleinen 1. FC Heidenheim ist der große FCH geworden“

13 Jahre lang schnürte Marc Schnatterer die Schuhe für den 1. FC Heidenheim, ehe der Wechsel nach Mannheim erfolgte. Im Sommer hängte der 37-Jährige seine Schuhe an den Nagel und kehrte in neuer Rolle an die Brenz zurück. Vor dem Spiel seines FCH gegen den FC Bayern München (15.30/Sky) hat sich der Ex-Profi für die „Schwäbische Zeitung“ Zeit genommen.

Herr Schnatterer, zehn Spieltage sind absolviert, zehn Punkte hat Ihr 1. FC Heidenheim auf der Habenseite, sind Sie mit Platz 13 zufrieden?

Absolut. Die Jungs haben in den zehn Spielen auch schon alles erlebt, was der Fußball bietet ‐ sie haben Lehrgeld gezahlt, sind dominant aufgetreten und haben späte Tore gemacht. Man kann sagen, dass sie in der Bundesliga angekommen sind.

Der Sieg gegen den VfB Stuttgart war wieder eine Willensleistung, kann Ihr Herzensclub nur so in der Liga bleiben?

Das Wichtigste ist, dass man sich auf seine Stärken besinnt und die kennt mittlerweile jeder. Mentalität und Leidenschaft ‐ das gepaart mit spielerischer Klasse. Die Spieler haben das verinnerlicht und wissen, was sie können und dann hat man auch gegen Teams wie den VfB eine Chance ‐ und die Stuttgarter gehören aktuell zu den Topmannschaften der Liga.

Sie haben im Mai Ihre Karriere nach zwei Jahren in Mannheim beendet, wenig später war der Aufstieg besiegelt. Haben Sie ein bisschen gebettelt, um doch noch für Heidenheim in der 1. Liga auflaufen zu dürfen?

(lacht) Das nicht, ich bin nicht zurückgekommen und habe gesagt: „Bitte lasst mich noch einmal ran und Bundesliga spielen.“ Ich bin wieder hier hergekommen, um meine Karriere nach der Karriere zu starten. Zudem erlebe ich die Bundesliga ja auch als Trainer in unserem Hartmann Nachwuchsleistungszentrum mit und das ist wirklich schön, auch wenn es als Spieler natürlich noch etwas anderes gewesen wäre. Aber eine Fußballerkarriere ist endlich und ich hatte auch so einige tolle Momente. Ich bin froh über alles, was ich erleben durfte.

Obwohl so ein Ligapflichtspiel etwa gegen den FC Bayern wie am Samstag doch sicherlich seinen Reiz hätte…

Bayern ist immer ein ganz besonderer Gegner, darauf freut sich jeder Fußballer. Aber für uns geht es darum, die Klasse zu halten und da zählen eben alle Spiele gleich viel. Man kann sich nicht nur auf die beiden Spiele gegen die Bayern freuen.

Wie kann man dem Rekordmeister denn gefährlich werden? Ist Saarbrückens Pokalsieg ein Vorbild fürs Wochenende?

Ein Bundesligaspiel ist kein Pokalspiel, auch wenn wir ebenfalls die klaren Außenseiter sind. Wir haben aber schon gezeigt, dass wir gegen Mannschaften, die international spielen, Tore schießen können. Es wird ähnlich werden wie unser Spiel in Dortmund. Da haben wir uns auch dagegen gestemmt und am Ende verdient einen Punkt geholt. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht zu ängstlich auftreten und auch gegen Bayern Mut haben.

Ein Vorbild fände sich auch in der eigenen Vereinshistorie. Das einzige Pflichtspiel beider Mannschaften war das DFB-Pokal-Viertelfinale 2019. Beim 4:5 bereiteten Sie ein Tor vor und erzielten eines selber. War das einer Ihrer größten Karrieremomente?

Mit Sicherheit. Wenn man so ein Spiel spielen darf, dann ist das etwas ganz Besonderes. Jeder Außenstehende hat ja gedacht, man muss hinterher ordentlich rechnen und die Tore zusammenzählen, die sich Heidenheim fängt ‐ und dann geht es ganz knapp aus und mit vielen Toren. Das Tor, das ich schießen durfte, löst noch heute krasse Emotionen in mir aus. Auch wenn wir nicht gewonnen haben, konnte ich diese Momente genießen.

Wie präsent ist Ihnen dieser Tag? Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben?

Man ist schon im Vorfeld aufgeregt und macht sich Gedanken, wie das alles wohl verlaufen wird. Man spielt in einem Stadion vor 75.000 Zuschauern und da kribbelt es etwas mehr als sonst. Wir haben in München übernachtet und ich konnte bei meinem Mittagsschlaf nicht so schnell einschlafen wie üblich. Es war einfach eine krasse Vorfreude und der gute Auftritt hatte hinterher schon eine Strahlkraft und hat den 1. FC Heidenheim auch damals schon etwas in den Fokus gerückt.

Dass es Vier Jahre später in der Bundesliga das Duell geben könnte, hatte sich damals bereits angedeutet. Ihr Club spielte regelmäßig um den Aufstieg mit. Warum hat es erst jüngst damit geklappt?

Man lernt immer wieder dazu. Wir waren oft nah dran, waren Fünfter, Vierter, sind in der Relegation gescheitert und sind trotzdem immer dran geblieben. Jetzt als Meister der 2. Liga aufzusteigen, war verdient. Manche Dinge brauchen eben seine Zeit, doch dann kann man durchstarten.

Sie sind Rekordspieler der Heidenheimer, liefen zwischen 2008 und 2021 insgesamt 457 Mal für den Club auf. Nehmen Sie uns doch einmal mit in die Anfangszeit. Wie war es als Sie damals von der zweiten Mannschaft des KSC zum Regionalligisten kamen?

Es war alles beschaulicher. Wir hatten im damaligen Albstadion meist 2500 oder 3000 Zuschauer und nur wenige Mitarbeiter im Verein, aber wir hatten eine coole Truppe. Der Verein und die Verantwortlichen hatten auch schon damals eine Vision, auch wenn man noch nicht von der 2. Liga oder gar Bundesliga geträumt hat. Aus dem kleinen 1. FC Heidenheim ist der große FCH geworden. Alles ist mitgewachsen, aber dennoch familiär geblieben.

Sie und Frank Schmidt waren lange Zeit die Gesichter der Clubs. Schmidt steht immernoch an der Seitenlinie, aktuell sogar als deutscher Rekordtrainer mit 16 Jahren im Amt. Warum nutzt er sich nicht ab?

Bei so einem Standort wie Heidenheim benötigt man eine von Grund auf positive Einstellung und die hat Frank Schmidt. Er hat zudem auch eine Entwicklung durchlaufen und sich ständig neu erfunden. Er liebt die Herausforderung, nimmt sie immer an und versucht auf diesem Weg alle mitzunehmen. Es gibt viele Trainer, die hadern, wenn ihre Leistungsträger den Verein verlassen und stapeln tief, sagen es wird schwer. Frank Schmidt nimmt das einfach an und überlegt direkt, wie solch ein Verlust aufgefangen werden kann. Vor der Aufstiegssaison hatten jetzt auch nicht alle den FCH auf der Rechnung, weil es wieder einen Umbruch gab, aber Frank hat das alles gut gemeistert. Zudem wird er nie müde und lässt immer wieder neue Sachen ins Training einfließen. Mir wurde in 13 Jahren im Training zum Beispiel nie langweilig.

Mit Ihrem Abschiedsspiel fand ihre Spielerkarriere im September einen würdigen Abschluss. Warum hat es Ihnen gerade der kleine Club an der Brenz so angetan?

Ich würde ja sagen, es war Liebe auf den ersten Blick, aber das stimmt ja nicht so ganz. Es war damals so, dass ich nach zwei Wochen meine Zelte in Heidenheim schon wieder abbrechen wollte. Ich war mir einfach nicht sicher und dachte, ich studiere doch lieber irgendwas und spiele ein bisschen auf Amateurebene Fußball. Doch es hat beim zweiten Blick doch gefunkt und dann haben wir uns richtig ineinander verliebt. Ich konnte mich hier als Spieler super entwickeln, hatte viel Freiraum und konnte es auch immer zurückzahlen. Ich wusste, dass ich mich auf die Verantwortlichen verlassen konnte und sie sich auf mich. Ich bin vorangegangen, habe den Club gelebt, nach außen präsentiert und daran gearbeitet, dass es immer weiter nach vorn geht.

Das machen Sie noch immer, gehören aktuell zum Trainerstab der U19. Gefällt Ihnen die Arbeit?

Es macht sehr viel Spaß mit den Jungs auf dem Platz und auch das Drumherum. Ich war froh, dass ich vor knapp zwei Jahren meinen ersten Trainerschein machen konnte und hier beim FCH in der U19 die Chance als Co-Trainer erhalten habe. Man lernt jeden Tag etwas und arbeitet mit ambitionierten jungen Menschen zusammen. Es ist anders als als Spieler, als man vor allem auf sich geschaut hat.

Was ist Ihr Langfristziel? Bleibt Heidenheim Ihre Heimat?

So ist es geplant. Ich gehe davon aus, dass der FCH und ich noch einige Jahre zusammenbleiben und wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Auch beim Club geht es ja immer weiter. Der Klassenerhalt in der Bundesliga wäre jetzt die nächste Sensation und wenn die glücken sollte, kann man die nächsten Themen angehen. Es geht ja nicht nur um das Sportliche, sondern auch um die Infrastruktur. Wir sind schon an einem guten Punkt, aber es gibt niemals ein Ende, was die Entwicklung angeht.