US-Star Shiffrin siegt bei Abfahrt in St. Moritz

Ski-Star Mikaela Shiffrin hat die erste Abfahrt der Saison gewonnen, die junge Emma Aicher genau wie Kira Weidle überraschend einen Top-Ten-Platz eingefahren.

Die US-Amerikanerin Shiffrin siegte in St. Moritz am Samstag mit der Winzigkeit von 0,15 Sekunden Vorsprung vor der Italienerin Sofia Goggia, die in den vergangenen drei Jahren jeweils den Abfahrts-Gesamtweltcup gewonnen hat. Auch Goggias Teamkollegin Federica Brignone lag als Dritte nur 0,17 Sekunden hinter Shiffrin. Die deutsche Hoffnungsträgerin Weidle belegte Rang neun, Aicher preschte unerwartet auf Platz sechs vor.

Für Shiffrin, deren größte Stärken in den technischen Disziplinen liegen, war es der insgesamt 91. Weltcup-Sieg ihrer Karriere und der vierte in der Abfahrt.

Starkes Rennen von Weidle und Aicher

Weidle präsentierte sich in ihrer Paradedisziplin stärker als noch im Super-G, in dem sie am Freitag nur Platz 26 belegt hatte. „Es ist noch nicht ganz das, wo ich hin will“, sagte die WM-Zweite von 2021 der ARD. „Aber nach gestern ist es ganz in Ordnung.“ Sie habe versucht, den enttäuschenden Vortag zu vergessen und neu anzufangen, erklärte die Starnbergerin.

Teamkollegin Aicher strahlte über das ganze Gesicht. Die 20-Jährige, deren stärkste Disziplin der Slalom ist, fuhr ihr zweitbestes Weltcup-Ergebnis ein. „Ich hoffe, es geht in die Richtung weiter“, sagte sie. Nach 35 Starterinnen wurde das Rennen wegen zunehmend schlechter Sichtverhältnisse im oberen Streckenabschnitt beendet.

Am Sonntag (10.30 Uhr/ARD und Eurosport) steht in der Schweiz noch mal ein Super-G an.