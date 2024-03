Skispringen

„Unglücklich“: Skiverband für Weltcup-Finale in der Kritik

Katharina Althaus, heute Schmid, aus Deutschland in Aktion. (Foto: Geir Olsen/ntb/dpa )

Die Männer fliegen von der größten Anlage, die Frauen springen ein paar hundert Meter entfernt nicht mal halb so weit: Was der Weltverband gut meint, kommt bei den Skispringerinnen nicht so toll an.