FCB mit Niederschlag in den Schlussminuten

- Der FC Blaubeuren hat am ersten Spieltag der Fußball-Landesliga verpasst: Beim Spitzenreiter und Aufstiegsfavoriten FC Esslingen verlor er am Ende mit 0:2. Das einwöchige Trainingslager in der Türkei saß den Blaubeurern dabei noch in den Beinen, so dass in den Schlussminuten Kraft und Kondition ausgingen.

Großes Spiel nach Trainingslager

„Ich bin dennoch sehr stolz auf die Truppe. Wir haben 85 Minuten alles gegeben und dem Druck standgehalten“, sagt Trainer Darko Tomic. „Bei den beiden Gegentreffern haben wir dann aber kräftig mitgeholfen. Aber nach solch einer Trainingswoche haben wir denn noch etwas Tribut zollen müssen“, sagt Tomic. So standen beim Trainingslager, aus dem die Kicker vom Blautopf erst am Samstag zurückgekommen waren, acht Trainingseinheiten an. „Anders haben wir es nicht planen können. Aber am Ende war Esslingen einfach eine bockstarke Truppe. Vielleicht hätte es nächste Woche anders ausgesehen, aber wir haben das miteinkalkuliert“ Dies zeigte sich von Minute eins an. Esslingen ging von Beginn an ein hohes Tempo und ließ den Blaubeurern lediglich bei Kontern und Standardsituationen Luft zu atmen. „Aber dennoch haben wir kaum Chancen zugelassen, auch weil wir sehr diszipliniert gespielt haben“, erklärt Tomic.

In Nachspielzeit folgt 0:2

Nachdem der FCB sich bis zur Pause durchgekämpft hatte, ging es auch nach der Pause im gleichen Tempo weiter. Esslingen wechselte vier Mal ohne jegliche Schwächung und machte es den FClern von Minute zu Minute schwerer. „Die Esslinger Truppe hat in der Liga kaum schwächen. Aber wir haben weiter diszipliniert gespielt. Am Ende haben wir einen, aber Esslingen auch drei Punkte verdient gehabt.“ In der 85. Minute dann der erste schwere Fehler. Im Aufbauspiel übersahen die Blaubeurer einen Esslinger Stürmer, der nach dem ungewollten Zuspiel mit einem Alleingang das 1:0 erzielte. „Danach mussten wir dann natürlich aufmachen und haben alles auf eine Karte gesetzt“, so Tomic. In der Nachspielzeit folgte dann das 0:2. „Das war nicht mehr ausschlaggebend. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und können so auch mit vollem Optimismus in die nächsten Partien gehen.“