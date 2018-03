Zwischenruf: Starrt aufs Spiel und nicht aufs Handy

Beckenbauer. Auf Schwarzenbeck. Schwarzenbeck. Auf Overath. Sieht Müller. Müller! Müller!! Tor!!!“ Als noch Gerd statt Thomas für die deutsche Nationalmannschaft traf, wurden Fußballspiele im Fernsehen reichlich puristisch kommentiert. Da saß noch ein einsamer Ernst Huberty vor seinem Mikrofon und führte Selbstgespräche.

Dann gab es eine Übergangsphase, in der einige wenige Experten mit unterschiedlich großer Expertise mitplauderten. Und heute – da diese erschreckend wenig demokratischen Formen des Sportkommentars glücklich überwunden sind – darf einfach jeder mitreden: Social TV nennt sich das, wenn der multitaskingfähige Fußballfan in Echtzeit bei Facebook, Twitter und so das Geschehen auf dem Fernsehschirm bepostet, betweetet, jedenfalls bewertet.

Das Ganze findet in der Regel mutterseelenallein vor dem Fernseher sitzend via Handy, Tablet oder Computer statt, jedenfalls mithilfe eines Second Screen, eines zweiten Bildschirms also, der die wichtigste Erfindung seit dem zwölften Mann und dem vierten Offiziellen zu sein scheint.

Dem vernunftbegabten Fan ist aber natürlich klar, dass dies vollkommen wider jede Natur ist. Denn Fußball schaut man bekanntlich seit Menschengedenken – und mindestens seit 2006 – in größtmöglichen Runden und nicht mit dem Smartphone, sondern dem Fähnchen in der Hand.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Die digitale Revolution ist ohne Frage eine feine Sache. Aber seine wüsten Verwünschungen von Feind, Freund und Schiedsrichter schreit man besser analog heraus, als sie mit exzentrischer Grammatik und Rechtschreibung ins Internet zu tippen.

Oder man macht es wie ARD-Moderator Matthias Opdenhövel, der in ein versehentlich nicht ausgeschaltetes Mikro hinein in der Pause des WM-Livestreams fürs ganze Internet hörbar von „schwindeligen Fifa-Flöten“ sprach. Auf digitalem Weg die richtigen Leute analog beleidigen: Opdi lebt in der besten aller Welten.