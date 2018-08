Zweitliga-Heimsieg für den HSV - 3:0 gegen Bielefeld

Pendler und Reisende müssen am kommenden Montag, 3. September, mit Einschränkungen auf der Südbahn rechnen. Denn aufgrund der Elektrifizierung der Strecke stehen zwischen Biberach und Biberach-Süd an diesem Tag vorbereitende Arbeiten an, wie die Deutsche Bahn am Montag bekannt gab. Das heißt: Zwischen Biberach und Aulendorf rollt ein Tag lang kein Zug.

Die Streckensperrung bringt Änderungen sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr mit sich.