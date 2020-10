Zweites Turnier in Köln ohne Murray und Bautista Agut

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray hat seine Teilnahme am zweiten Turnier in Köln abgesagt. Der Grund seien Hüftprobleme, teilten die Veranstalter mit. Der Schotte hatte bei der ersten Auflage in der ersten Runde gegen den Spanier Fernando Verdasco verloren.

Das zweite der beiden neuen Hallen-Veranstaltungen in Köln beginnt am Montag. Auch der Weltranglisten-13. Roberto Bautista Agut, Halbfinalist in der ersten Woche, verzichtet verletzungsbedingt auf einen weiteren Start.

Dafür rücken der Inder Sumit Nagal und Alexei Popyrin aus Australien ins Hauptfeld. Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev ist nach seinem Turniersieg in Köln an diesem Sonntag auch in der kommenden Woche an Position eins gesetzt und hat für die erste Runde ein Freilos.

