Lukas Podolski hat Antalyaspor mit seinem zweiten Saisontor in der türkischen Süper Lig einen Punkt gesichert.

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler traf am Montagabend beim 1:1 (0:0) im Auswärtsspiel bei Genclerbirligi Ankara in der 82. Minute zum Ausgleich. Giovanni Sio (53.) hatte den Gastgeber in Führung gebracht. Antalyaspor liegt in der Tabelle auf Rang zwölf.

