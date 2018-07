Zweiter Sieg für USA beim World Team Cup

Düsseldorf (dpa) - Die USA haben beim World Team Cup in Düsseldorf ihren zweiten Sieg eingefahren. Mardy Fish und John Isner gewannen das entscheidende Tennis-Doppel gegen die Kasachen Andrej Golubjew und Michail Kukuschkin mit 6:3, 7:6 (12:10) und holten damit den zweiten Punkt für die USA.

Am Vortag hatte Fish den viermaligen Mannschaftsweltmeister mit seinem Sieg gegen Golubjew in Führung gebracht, ehe Kukuschkin überraschend Sam Querrey in drei Sätzen niedergerungen hatte. Am ersten Spieltag der Roten Gruppe hatten sich die USA mit 2:1 gegen Schweden durchgesetzt.