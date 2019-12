Zweiter Saisonsieg für Rodel-Doppelsitzer Eggert/Benecken

Von Schwäbische Zeitung

Ratlos rief der Lokführer eines in Geislingen stehenden Regionalzuges am Samstag kurz vor 2 Uhr beim Notruf der Polizei in Ulm an. In seinem Zug schlief ein Mann, der nicht wachzukriegen war.

Einer Streife des Polizeireviers Geislingen gelang es laut Pressemitteilung schließlich, den Mann zu wecken. Der war erheblich betrunken und hinsichtlich seines Schlafplatzes uneinsichtig. Statt den Zug zu verlassen, wollte er lieber ausschlafen.

Er musste nach längerer vergeblicher Diskussion zwangsweise aus den Zug und zum ...