Zweimaliger Darts-Weltmeister Anderson im Halbfinale

Der zweimalige Weltmeister Gary Anderson steht bei der Darts-WM in London im Halbfinale.

„The Flying Scotsman“, wie Anderson genannt wird, schlug in der Runde der letzten Acht den Engländer Dave Chisnall mit 5:2 und darf damit auf ein Duell mit Primus Michael van Gerwen in der Vorschlussrunde hoffen.

Bei dem prestigeträchtigen und mit 2,5 Millionen Pfund dotierten Turnier im Alexandra Palace sind inzwischen fast alle Favoriten draußen. Raymond van Barneveld und Peter Wright waren gleich in ihrem ersten Spiel gescheitert, Europameister James Wade und Weltmeister Rob Cross verloren jeweils ihr Achtelfinale am Freitag. Das Endspiel findet an Neujahr statt.

