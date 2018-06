Zweimalige Finalistin Halep erneut im Viertelfinale

Die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien steht erneut im Viertelfinale der French Open.

Die zweimalige Paris-Finalistin, die noch ohne Grand-Slam-Titel ist, gewann im Achtelfinale problemlos 6:2, 6:1 gegen die Belgierin Elise Mertens. Nächste Gegnerin an diesem Dienstag ist entweder die einstige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber oder die Französin Caroline Garcia.

Australian-Open-Siegerin Caroline Wozniacki ist dagegen schon im Achtelfinale ausgeschieden. Die an Nummer zwei gesetzte Dänin verlor das fortgesetzte Match gegen die Russin Darja Kassatkina 6:7 (5:7), 3:6. Die Partie war wegen Dunkelheit beim Stand von 3:3 im zweiten Satz abgebrochen worden und am Montag dann rasch beendet. Die an Nummer 14 gesetzte Kassatkina trifft im Viertelfinale an diesem Dienstag auf US-Open-Siegerin Sloane Stephens aus den USA.

