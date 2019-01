Zweikampf um Tokio

Einen freien Sonntag hat sich Anna-Maria Wagner gegönnt. Seit Montag geht es aber schon wieder weiter. Die Enttäuschung nach der Silbermedaille bei der deutschen Judo-Meisterschaft muss die Kämpferin des KJC Ravensburg schnell ablegen. So schön der dritte Titel in Folge gewesen wäre, die viel wichtigeren Turniere stehen nun an.

Der erste bereits in knapp zwei Wochen – der Grand Slam in Paris. „Jetzt gilt es, Punkte zu sammeln“, sagt Wagner. Denn ab sofort steht bei jedem Turnier auch immer das olympische Judoturnier 2020 in Tokio im Fokus. Der Deutsche Judobund darf eine Kämpferin in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm ins Mutterland der Kampfsportart schicken. Es wird wohl auf einen Zweikampf zwischen Luise Malzahn aus Halle/Saale in Sachsen-Anhalt – seit Samstag abermals deutsche Meisterin – und Anna-Maria Wagner aus Ravensburg hinauslaufen. Wer bis Mai 2020 mehr Punkte sammelt, wird den Startplatz in Tokio bekommen.

Olympische Spiele, dazu in Japan – klar, dass sowohl Malzahn als auch Wagner dort hinwollen. „Es gehört auch ein bisschen Glück dazu“, meint Wagners KJC-Heimtrainerin Christa Hoffmann. „Die Japanerinnen beispielsweise sind Überfliegerinnen.“ Ruika Sato ist derzeit Zweite der Weltrangliste in dieser Gewichtsklasse, Mami Umeki ist Vierte. „Wenn man eine von ihnen bei einem Grand Slam früh trifft, kann halt auch früh Schluss sein“, sagt Hoffmann. So müssen die beiden Deutschen auch auf ein bisschen Losglück hoffen.

Los geht die entscheidende Jagd auf das Olympiaticket am 9. und 10. Februar in Paris. Zwei Wochen später machen die besten Judokas der Welt Station in Düsseldorf - dieser Grand Slam ist quasi vor Wagners Haustür, denn sie lebt in Köln. Zwar hat Wagner am Samstag in Stuttgart das DM-Finale gegen Malzahn verloren. „Aber Anna-Maria hat sie auch schon bezwungen“, meint Hoffmann. Soll heißen: Nicht zu lange mit der vergebenen Goldmedaille hadern, sondern nach vorne blicken.

Beide Deutschen haben im vergangenen Jahr gezeigt, dass sie mit der Weltspitze mithalten können. Die 28-jährige Malzahn wurde etwa Fünfte beim Grand Slam in Osaka und Siebte in Abu Dhabi, die sechs Jahre jüngere Wagner erreichte Rang fünf in Abu Dhabi. Olympiaerfahrung hat Malzahn ihrer Ravensburger Rivalin voraus – 2016 in Rio de Janeiro wurde sie Fünfte. Wagner weiß, wie schwer es wird, sich ein Ticket für Tokio zu erkämpfen. Daher wird die Enttäuschung von Stuttgart schnell neuer Motivation weichen.