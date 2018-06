Zwei Podolski-Tore bei Arsenal-Sieg gegen West Ham

London (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski hat den FC Arsenal am Dienstag im Kampf um die Champions-League-Plätze in der englischen Premier League mit zwei Treffern fast im Alleingang zum 3:1 (1:1) über Stadtrivalen West Ham United geschossen.

„Es ist sehr wichtig, dass wir nächste Saison in der Champions League spielen. Das war der erste Schritt“, sagte Podolski.

Nachdem die Gäste durch Matthew Jarvis in der 40. Spielminute in Führung gegangen waren, traf Podolski (44.) zunächst zum 1:1-Ausgleich. Mit seinem zweiten Tor zum 3:1 (78.) sorgte der Ex-Kölner gegen den Stadtrivalen dann für die Entscheidung. Das 2:1 hatte zuvor Olivier Giroud (55.) erzielt. Durch den Erfolg nach vier Liga-Spielen ohne Sieg haben die Nord-Londoner in der Tabelle den FC Everton zumindest vorübergehend wieder vom vierten Platz verdrängt. Die Toffees (66) können jedoch schon am Mittwoch gegen Crystal Palace wieder an Arsenal (67) vorbeiziehen.

Podolski durfte im Derby gegen West Ham zum zweiten Mal in dieser Saison in der Liga durchspielen. In 14 von 15 Partien war er zuvor ein- oder ausgewechselt worden. Nach dem Final-Einzug im FA-Cup am Samstag hatte sich der Profi noch darüber beschwert. Am Dienstag rechtfertigte er seinen 90-Minuten-Einsatz mit seinen Liga-Treffern fünf und sechs. Außerdem war er mit einem Freistoß (62.) nur knapp gescheitert.